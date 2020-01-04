FAZ — у «Авангарда» аналогов нет, но переоценивать его значимость не стоит

Российские сверхзвуковые ракеты «Авангард» способны преодолеть любые системы ПРО, однако переоценивать их значимость не стоит, пишет Frankfurter Allgemeine. Во-первых, и США, и РФ обладают тысячами ядерных боеголовок, способных уничтожить весь мир. «Авангард» не вносит сильных изменений в этот расклад. Во-вторых, другие страны, такие как КНР и Франция, уже работают над созданием своего сверхзвукового оружия.



Reuters

Новые сверхзвуковые ракеты «Авангард» были представлены Владимиром Путиным ещё год назад, напоминает Frankfurter Allgemeine: тогда российский президент заявил, что данное оружие обеспечит «неуязвимость» РФ на десятилетия вперёд.

Многие западные военные и эксперты забили тревогу, предупреждая о новой угрозе, которой странам Запада нечего противопоставить. Эффект от «Авангарда» был схож с эффектом от запуска первого искусственного спутника земли. Впрочем, сейчас трудно сказать, сможет ли «Авангард» оказать такое же влияние, считает Frankfurter Allgemeine. Информации о новых ракетах недостаточно: фото и видео, демонстрирующие «Авангард» в действии, пока не опубликованы.

Согласно данным российской стороны, «Авангард» способен развивать скорость, во много раз превышающую скорость звука и при этом сохранять способность к маневрированию и волнообразному движению. Как отмечает издание, обычные системы ПРО беззащитны против столь быстрого и манёвренного оружия. «У нас нет защиты, способной предотвратить атаку подобного оружия», — заявил генерал армии США Джон Хутен, выступая перед сенатом в начале 2019 года. Он также добавил, что Вашингтону остаётся только опция ядерного сдерживания, поскольку собственного сверхзвукового оружия у американской армии нет.

Впрочем, по мнению Frankfurter Allgemeine, стратегическое значение «Аванграда» не стоит переоценивать: США, как и Россия, обладают тысячами ядерных боеголовок и способны с их помощью уничтожить весь мир. Ни американские ПРО, ни российские сверхзвуковые ракеты не могут изменить этот расклад. По мнению эксперта Маркуса Шиллера, ракеты «Авангард» должны, прежде всего, производить психологический эффект. «Русские играют с нашими страхами», — считает Шиллер.

Издание отмечает, что новые российские ракеты не нарушают международных договоров о контроле за вооружениями. При этом, по мнению Frankfurter Allgemeine, сверхзвуковое оружие не будет долгосрочным преимуществом для России, потому что над его созданием уже работают другие страны, такие как КНР и Франция.

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