Мнение: Победа! молодёжная сборная по хоккею вышла в финал Чемпионата мира по хоккею

Обыграв в сложнейшем матче сборную Швеции, наши ребята сыграют в финальном матче. Игра оказалась трудной и три периода завершились со счётом 4:4, что перевело встречу в овертайм, где сильнее оказались россияне. Шайба Ивана Морозова в дополнительное время привела к победе.
Россия впервые с 2016 года сыграет в финале молодежного чемпионата мира! Вперёд Россия!
Источник: Конт
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Последнее: 4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы беларусского госконцерна «Белнефтехим». «Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на […]
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