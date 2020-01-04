Мнение: Победа! молодёжная сборная по хоккею вышла в финал Чемпионата мира по хоккею

04.01.2020, 20:15, Разное

Обыграв в сложнейшем матче сборную Швеции, наши ребята сыграют в финальном матче. Игра оказалась трудной и три периода завершились со счётом 4:4, что перевело встречу в овертайм, где сильнее оказались россияне. Шайба Ивана Морозова в дополнительное время привела к победе.

Россия впервые с 2016 года сыграет в финале молодежного чемпионата мира! Вперёд Россия!

Источник: Конт



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы беларусского госконцерна «Белнефтехим».  «Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика