Мнение: Победа! молодёжная сборная по хоккею вышла в финал Чемпионата мира по хоккею

Обыграв в сложнейшем матче сборную Швеции, наши ребята сыграют в финальном матче. Игра оказалась трудной и три периода завершились со счётом 4:4, что перевело встречу в овертайм, где сильнее оказались россияне. Шайба Ивана Морозова в дополнительное время привела к победе.

Россия впервые с 2016 года сыграет в финале молодежного чемпионата мира! Вперёд Россия!

Источник: Конт

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