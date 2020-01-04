Стало известно местонахождение сбежавшего из части в Забайкалье срочника

Солдат-срочник с Южного Урала Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкалье, находится в Иркутске, сообщили в организации «Комитет – Совет солдатских матерей России».

В город солдат приехал утром 4 января при помощи сервиса BlaBlaCar, информирует Ura.ru.

«Водитель BlaBlaCar, подвозивший солдата, высадил его в черте города рядом с одним из рынков», – рассказала правозащитница Ксения Феткуллина.

По словам подвозившего солдата водителя, Хакимов был одет в военную форму, хотя сейчас он, предположительно, уже одет в гражданскую одежду.

Своему попутчику военнослужащий сказал, что служит по контракту и едет домой в отпуск. По словам водителя, Хакимов рассказал, что из Иркутска он собирается поехать в Красноярск, а оттуда – в Новосибирск. По данным правозащитников, у Хакимова с собой не менее 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что уральского солдата-срочника Артура Хакимова разыскивают в Забайкалье после того, как он самовольно покинул военную часть 3 января.

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