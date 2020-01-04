В Москве задержали двух девушек по подозрению в вымогательстве денег у Никаса Сафронова

В Москве задержали двух подруг по подозрению в вымогательстве в отношении Никаса Сафронова. Известный художник пожаловался в полицию на модель, обвинившую его в изнасиловании и пытавшуюся путем шантажа получить в качестве «компенсации» огромную сумму.

Художник не стал идти на поводу у девушки, шантажировавшей его, и в результате подозреваемая задержана на месте передачи денег. По решению Таганского суда Москвы девушку отправили в СИЗО. Подозреваемая арестована на два месяца, а ее подруге, выступившей в роли посредника, назначили тот же срок, но пребывания под домашним арестом.

Никас Сафронов заявил, что модель вымогала у него «за молчание» около полумиллиона рублей. По данным следствия, девушка, обвинившая знаменитость в изнасиловании, пригрозила в случае отказа выдать ей указанную сумму «разоблачить» художника на одном из телеканалов.

В последнее время семью Сафронова преследуют неприятности: недавно на его сына Луку напал Стас Барецкий. Художник полностью принял сторону родственника, считая, что режиссер хотел причинить оппоненту увечья ради собственного пиара.

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Последнее: В Москве задержали двух подруг по подозрению в вымогательстве в отношении Никаса Сафронова. Известный художник пожаловался в полицию на модель, обвинившую его в изнасиловании и пытавшуюся путем шантажа получить в качестве «компенсации» огромную сумму. Художник не стал идти на поводу у девушки, шантажировавшей его, и в результате подозреваемая задержана на месте передачи денег. По решению […]