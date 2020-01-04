Ирина Старшенбаум: «Хочется, чтобы российское кино уважали на Западе»

04.01.2020, 20:04, Разное

Отечественная киноактриса Ирина Старшенбаум в одном из недавних интервью призналась, что очень бы хотела видеть уважительное отношение к современному российскому кинематографу в странах Запада. При этом уже сейчас артистка замечает положительную тенденцию в этом отношении и надеется на её укрепление.
По мнению Ирины Старшенбаум, российское кино может стать востребованным на Западе и предпосылки к этому есть, а так как русские люди обладают целеустремлённостью и сильным характером, то достичь уважения вполне реально, если поставить такую задачу. Актриса уверена, что на международных кинофестивалях многие внимательно следят за привезёнными из РФ фильмами. Основная причина – в богатой истории страны и большом количестве профессионалов, которые могут интересно и правильно раскрывать сложные темы.


Для того, чтобы российское кино начали уважать на Западе, в первую очередь нужны материальные возможности и собственный «язык повествования». Он есть у голливудских или французских режиссёров, считает Ирина Старшенбаум. В РФ ранее свой киноязык имели картины Тарковского, но на данный момент он как таковой отсутствует, пишут «Известия».



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