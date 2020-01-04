Мнение: Оценка ликвидации иранского генерала от русского драматурга ( по ходу пьесы)

Итак, что же мы увидим далее?

Много лет с интересом слежу за политическими событиями как драматург. Тут и персонажи живые, и много неясного, неочевидного, врут кто нипоподя и почем зря. И популизм и манипуляции и глупость народов и кровь и слезы. Куда детективы? С их детерминированностью. Куда там драмы, где все понятно по маскам актеров. Куда там хоккей!

Только женское фигурное катание недавно отвлекло красотой, но чу…Трамп опять исполнил, отодвинув наших волшебных фигуристок на второй план.

Кинулись все судить да рядить, да все , на мой взгляд, мимо. Потому выскажусь.

У меня к трампушке родственные чувства. Я задолго до выборов полагал что победит он, а не нежить, потому новости не пропускаю.

В общем кинулись все оценивать,: а что это было . И пишут и говорят и ничего толкового.

Пришлось вот тыкать пальцем в экран телефона самому.

Пока нигде не вижу оценку, столь очевидно проистекающую из событийного ряда.

Трамп не генерала иранского уничтожал — он предпринимал очередную попытку примириться с собственными силовиками. С ВПК.

Это самая слабая часть его правления. По сути все годы президентом идёт борьба с собственным силовым блоком.

Ему необходима поддержка пентагона и промышленников чтобы разгромить homeland security, слишком явно служащим своим собственным интересам, столь неочевидным для остальных. Как это часто случается с подобными, неподнадзорными общественному контролю структурами. Часто, если не всегда.

Да, ему надо было ответить на нападение , которому подверглось посольство.

Способов было несколько. Он выбрал… яркий.

Военного смысла в уничтожении иранского генерала никакого нет.

Политического — тоже скорее проблемы. И многие. Этой ликвидацией США легитимизировали убийство официальных лиц других государств, очередной раз разрушив миропорядок и ведя его к хаосу конфликтов.

Но усиление позиций в Пентагоне стоило для Трампа того .

Посмотрите: Какой я решительный молодец — говорит нам Трамп своим демонстративным поведением.

Во — первых смотрите на меня. А во — вторых смотрите каков красавец.

Никакого продолжения это событие иметь не будет. Иран направлен на изготовление ЯО и ничто его теперь с этого пути не свернет, а на земле у них итак все неплохо. Победа в старом свете это земля и установленный на ней порядок а не лихой набег как у островитян англосаксов. Иранцы даже минированием пролива будут лишь торговаться. Скорее демонстрируя, чем действительно его закрывая.

США рассчитывают в последний момент когда-нибудь таковым набегом не допустить изготовление ЯО бомбежками, собственными или с помощью Израиля, а Трамп надеется перед переизбранием избавиться от людей предыдущих администраций в силовом блоке, расставив своих.

А сомневаться в его переизбрании пока не приходится.

Это не значит, что он обязательно выиграет . Нет. Может произойти что-то , что отвернет избирателя от эффективного президента, но пока этого не произошло — Трамп уверенно идёт на второй срок. Особенно, если найдёт компромисс с собственными силовиками.

Что же до рисков…ну Америке выгодно если где-то будут чуть-чуть убивать американцев . Это лишь подтвердит их предположение что вокруг зло. А добро лишь они.

С 2003 года это так устроено и таковым пока остаётся.

https://morfing.livejournal.co…

Источник: Конт

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