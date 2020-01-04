Мнение: Нивелирование 75-летия Победы – ближайшая цель адептов «прекрасной России будущего»

Одно из знаковых событий года наступившего — 75-летие Победы. Событие, проигнорировать которое даже при большом желании не получится. Но можно попытаться его принизить и обгадить. Чем, собственно, уже и занялись те, кто называет себя оппозицией и дурит свою паству сказками о «прекрасной России будущего», где вместо торжеств на 9 мая будут каяться перед всем миром мая 8. И где «Бессмертный полк» заменят гей-парадом.

И пока мы возмущаемся той желчью, которую извергают на тему вклада советского народа в победу над фашизмом со стороны всяких там «Радио Свобода» и заявлений западных политиков, у нас под носом, в тылу, идёт методичная работа с массовым сознанием. Главная цель которой — нивелировать само понятие Великой Победы.

Вот так, ненавязчиво, походя, с шуточками-прибауточками, но поколению, для которого война — это что-то очень абстрактное и почти мифическое, внушаются новые системы координат. В которых советский солдат — если не мародёр, то пушечное мясо. В которых маршалы — мясники и бездари. В которых Победа — это победобесие. Помните, как Соболь хвасталась, что закатила скандал в саду своей дочери и добилась отмены мероприятий ко Дню Победы? Так вот. Это не идиотизм. Это четко поставленные цели. Которых эта гопкомпания будет упорно добиваться. Потому вот такие посты в соцсетях — повод не только для возмущения, но и для нашей с вами работы. И не только в преддверии юбилейной даты. Потому что, если мы хоть немного расслабимся и перестанем уделять этой теме достаточно внимания, инициативу перехватят вот эти подонки. Самое святое для которых — донаты, отпуск за чужой счёт и премия по итогам выполненной работы. Цели которой отчётливо очерчены на картинке.

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: Конт

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