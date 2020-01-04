Мнение: МОЛНИЯ! «Северный поток – 2» достроит специальное подводное судно

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Сегодня мы проведём собственное журналистское расследование по теме «Как и когда будет достроен газопровод «Северный поток – 2».

Как известно, в начале декабря 2019 года комитет по вооружённым делам Сената США опубликовал проект военного бюджета на 2020 год, который предусматривал санкции в отношении российской энергетики.

17 декабря Сенат одобрил законопроект о военном бюджете США (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».

22 декабря швейцарская компания Allseas отвела все суда из района прокладки газопровода, сообщив, что группа судов будет расформирована, а 30 декабря компания сообщила, что больше не планирует возвращаться к работе над российским проектом.

Краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский»

У экспертного сообщества в момент остановки строительства сразу же возник вопрос – каким образом Газпром планирует достраивать газопровод?

Было выдвинуто две основных версии:

1. Газпром достроит своими силами, используя большую баржу-трубоукладчик Fortuna, либо краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский».

2. Газпром заключит контракт на строительство газопровода с китайской стороной, имеющей необходимую технику.

Однако, Fortuna не имеет системы динамического позиционирования, что в соответствии с датским законодательством не позволяет ей проводить работы в водах Дании, а «Академик Черский» на момент прекращения укладки труб «Северного потока – 2» находился в Охотском море.

С момента прекращения работ прошло уже 12 суток, но никаких действий, направленных на решение вопроса о достройке газопровода, не предпринято.

А ведь, учитывая природно-климатические условия Балтийского моря, дорог каждый день.

Некоторые специалисты сразу же заговорили о том, что у Газпрома на случай введения санкций и приостановки строительства не могло не быть плана Б.

Итак, на барже-трубоукладчике Fortuna, хотя она и находится в Балтийском море (здесь и далее мы использовали сервис marinetraffic.com), никаких работ по установке систем динамического позиционирования не ведётся, а трубоукладочное судно «Академик Черский» по-прежнему базируется на Дальнем Востоке, и использовать его планируется для разработки Киринского газоконденсатного месторождения в Охотском море.

Как известно, с китайскими партнёрами так же никаких контрактов не заключено.

Так что же происходит в действительности?

А происходят совершенно неожиданные вещи: газопровод «Северный поток – 2» продолжает продвигаться в сторону Германии.

И это подтверждается публикациями СМИ, которые, судя по всему, имеют доступ к закрытой информации.

23 декабря 2019 года «Известия» сообщили, что «компании-оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG осталось уложить около 160 км трубопровода по двум ниткам. Работа с партнерами по скорейшему запуску продолжается. Об этом рассказал в понедельник, 23 декабря, официальный представитель компании Йенс Мюллер».

Через два дня, 25 декабря, издание Baltijas Balss (bb.lv) рассказало о том, что «Газпрому осталось достроить около 150 километров морского участка «Северного потока — 2» (8% общей протяженности) до выхода трубопровода на сушу. При использовании судов Allseas, которые способны укладывать до 5 км трубы в сутки, подобные работы могли бы завершится уже до конца января…»

И вот, под самый занавес 2019 года, порадовала деловая газета «Взгляд», сообщившая, что оператору строительства «Северного потока – 2» компании Nord Stream AG остаётся пройти «на конец декабря получается около 80 километров, или 6,5% от общей протяженности газопровода».

Но как это может происходить, спросите вы?

Мы тоже задались этим вопросом, и нашли ответ у датского издания «Dansk Sladderpige», опубликовавшего вчера статью под названием «Русские тянут трубу под водой?» («Russerne trækker et rør under vand?»).

В этой публикации рассказывается о том, что буквально на следующий день после того, как швейцарские суда завершили работы и покинули район строительства, к месту укладки под покровом ночи подошла российская подводная лодка проекта 941 «Акула».

Как сообщают журналисты, имеющие контакты с высокопоставленными офицерами Королевского штаба ВМФ Дании, датские военные сначала подумали о том, что подлодка, как это обычно бывает в таких случаях, просто взяла под охрану недостроенную часть «Северного потока – 2».

Однако позже, когда газопровод начал стремительно продвигаться в сторону Германии, датский военный спутник Ulloriaq срочно провёл обследование и фотографирование района строительства.

Батискаф проекта 1855 «Приз»

Он зафиксировал вблизи подводной лодки четыре глубоководных батискафа проекта 1855 «Приз», оборудованных системой гипербарической сварки, позволяющей проводить сварочные работы под водой, на глубинах до 700 метров.

Судя по всему, атомный подводный крейсер, длиной – 172 метра и водоизмещением – 49 800 тонн, имеет на борту всё необходимое для завершения строительства газопровода: от прямошовных труб большого диаметра до водонепроницаемых электродов.

Таким образом, исходя из имеющихся у нас данных, сегодня можно уверенно говорить о том, что несмотря на введённые санкции, окончание строительства «Северного потока – 2» состоится уже к февралю этого года.

Как гласит известная датская пословица, где не возьмёт топор, там возьмёт смекалка.

Гамбит Вепря специально для проекта NewsPrice

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Источник: Конт

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