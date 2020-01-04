Украинская Википедия составила рейтинг самых популярных статей

04.01.2020, 19:54, Новости дня

 Украиноязычный раздел «Википедии» определил топ-50 тем, которые больше всего интересовали читателей в 2019 году. Об этом 3 января сообщила пресс-служба «Викимедиа Украина».

Статья о переходе церковных общин в Православную Церковь Украины попала в список самых популярных за 2019 год в украинской Википедии. Она же стала первой в истори украиноязычного раздела Википедии статья преодолела отметку в миллион посещений в год – 1 млн 70 тысяч человек.

На втором месте статья о президенте Украины Владимире Зеленском (857 758 просмотров).

Впервые за 10 лет главные строчки рейтинга популярных статей покинули «Україна» и «Тарас Григорович Шевченко».Они занимают третье и пятое место соответственно. 

Значительная часть списка – политики. Это стало результатом президентских и парламентских выборов 2019 года в Украине.

Составлен также рейтинг современников, о которых чаще всего читали украинцы:

Владимир Зеленский
Петр Порошенко
Дмитрий Разумков
Янина Соколова
Игорь Смешко
Алексей Гончарук
Руслан Рябошапка
Лина Костенко
Юлия Тимошенко
Андрей Пальчевский.

Как отметили составители рейтинга, благодаря выборам и смене власти в топ-10 попали две персоны, о которых в Википедии до этого года статей даже не существовало. Это председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

В рейтинге самых популярных исторических фигур традиционно лидируют Тарас Шевченко, Иван Франко, Леся Украинка, а также Богдан Хмельницкий и Степан Бандера. В 2019 году в первую десятку рейтинга впервые попала статья о поэте Василии Стусе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее:  Украиноязычный раздел «Википедии» определил топ-50 тем, которые больше всего интересовали читателей в 2019 году. Об этом 3 января сообщила пресс-служба «Викимедиа Украина». Статья о переходе церковных общин в Православную Церковь Украины попала в список самых популярных за 2019 год в украинской Википедии. Она же стала первой в истори украиноязычного раздела Википедии статья преодолела отметку в миллион посещений в […]

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