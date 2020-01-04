Мнение: Не играй, музыкант!

Джазмену-путинисту, «едрочлену» Бутману обломали по политическим причинам часть гастролей в Америке.
Вслед за бостонским джаз-клубом RegattaBar концерт в рамках американского тура Бутмана отменил джаз-клуб в Энн-Арбор, штат Мичиган.
Местные активисты организации Arts Against Aggression оповестили руководство заведения о политической позиции Бутмана.
Как и ряд других «патриотов путинской России (Брилев, Малкин, Соловьев, которые имеют помимо российского еще и западное гражданство или вид на жительство) Бутман – граждан Соединенных Штатов.
При этом, «едросс» Бутман поддержал аннексию Крыма, был доверенным лицом «Единой России» на выборах, дважды доверенным лицом Путина и Собянина.
Бутман – один из самых отвратительных подхалимов путинских властей. Теперь он получил в Америке отлуп.
И правильно. Пусть отправляется играть на саксофоне в Крым или подыгрывает пианисту Путину. А из джаз-клубов Америки, «давай до свидания», Бутман. Сидеть на двух стульях все чаще стало не получаться.
На 📸 — вся путинская музыкальная рать. Бутман, Башмет, Сам.
Источник: СерпомПо
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Последнее: Джазмену-путинисту, «едрочлену» Бутману обломали по политическим причинам часть гастролей в Америке. Вслед за бостонским джаз-клубом RegattaBar концерт в рамках американского тура Бутмана отменил джаз-клуб в Энн-Арбор, штат Мичиган. Местные активисты организации Arts Against Aggression оповестили руководство заведения о политической позиции Бутмана. Как и ряд других «патриотов путинской России (Брилев, Малкин, Соловьев, которые имеют помимо российского […]
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