Джазмену-путинисту, «едрочлену» Бутману обломали по политическим причинам часть гастролей в Америке.

Вслед за бостонским джаз-клубом RegattaBar концерт в рамках американского тура Бутмана отменил джаз-клуб в Энн-Арбор, штат Мичиган.

Местные активисты организации Arts Against Aggression оповестили руководство заведения о политической позиции Бутмана.

Как и ряд других «патриотов путинской России (Брилев, Малкин, Соловьев, которые имеют помимо российского еще и западное гражданство или вид на жительство) Бутман – граждан Соединенных Штатов.

При этом, «едросс» Бутман поддержал аннексию Крыма, был доверенным лицом «Единой России» на выборах, дважды доверенным лицом Путина и Собянина.

Бутман – один из самых отвратительных подхалимов путинских властей. Теперь он получил в Америке отлуп.

И правильно. Пусть отправляется играть на саксофоне в Крым или подыгрывает пианисту Путину. А из джаз-клубов Америки, «давай до свидания», Бутман. Сидеть на двух стульях все чаще стало не получаться.

На 📸 — вся путинская музыкальная рать. Бутман, Башмет, Сам.

Источник: СерпомПо

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Последнее: Джазмену-путинисту, «едрочлену» Бутману обломали по политическим причинам часть гастролей в Америке. Вслед за бостонским джаз-клубом RegattaBar концерт в рамках американского тура Бутмана отменил джаз-клуб в Энн-Арбор, штат Мичиган. Местные активисты организации Arts Against Aggression оповестили руководство заведения о политической позиции Бутмана. Как и ряд других «патриотов путинской России (Брилев, Малкин, Соловьев, которые имеют помимо российского […]