Взрыв прогремел у посольства США в Багдаде

В «зеленой» зоне Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, прогремел взрыв, информирует Sky News Arabia.

В результате взрыва дорога к посольству США оказалась перекрыта, передает ТАСС.

Источник РИА «Новости» в органах безопасности Ирака сообщает, что «ракета взорвалась в центре «зеленой» зоны, данных о пострадавших пока нет».

СМИ сообщают, что ракета могла упасть недалеко от американского посольства.

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.

В субботу в иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, являющейся местом паломничества мусульман-шиитов, подняли так называемый флаг мести.

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