Мнение: Яна, Альбина и Фотошоп всемогущий

Кажется, у мастера фотошопа Яны Рудковской появилась конкурентка.

Гражданка Джанабаева вытворяет настоящие чудеса фоторедактуры.



Фото: Соцсети

На днях Альбина была замечена в Финляндии (фото — слева). Ну, а справа, как вы уже догадались, — фотография самолюбования Джанабаевой, опубликованная в её Инстаграме.

Уже не в первый раз Альбина поражает меня контрастом между её реальностью и тем, что творится в ванильном мирке её Инстаграма.



Фото: Соцсети

Мне кажется, что Рудковскую в последнее время люди, если и узнают на улице, то исключительно по Плющенко, если тому не повезло болтаться рядом.



Фото: Соцсети

В застиранной тётке под полтос Джанабаеву из «ВИА Гры» можно признать только, если где-то неподалёку семенит Меладзе.

У любого человека поедет кукушечка, если пропасть между его реальным образом и виртуальным будет непреодолимой.

Если баба стирает в фотошопе не только пару прыщей с лица, но и пару десятков лет, то рано или поздно она утратит связь с реальностью и превратится в городскую сумасшедшую.



Фото: Соцсети

Мне кажется, что в неотфотошопленных лицах Рудковской и Джанабаевой проскальзывает что-то общее.

Может, то самое помутнение рассудка? Как считаете?

Источник: Лена Миро

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