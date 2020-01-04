Стало известно о побеге бразильского террориста-гомофоба в Россию

Один из обвиняемых в террористическом нападении с коктейлями Молотова на офис продюсерской компании Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi вылетел из Бразилии 29 декабря и в настоящее время может скрываться в России, сообщают российская организация по борьбе с государственным терроризмом CST command и бразильское издание Diaro do Centro do Mundo.

Компания Porta dos Fundos сняла для Netflix фильм, в котором Иисус представлен геем, что и стало мотивом нападения на офис компании, пишет «Ридус».

Среди напавших на офис компании был и Эдуарду Фаузи. Опознать его удалась, поскольку лицо мужчины попало на запись с камеры наблюдения после того, как он снял маску при нападении.

Фаузи еще в 2013 году отметился в роли профессионального провокатора, ударив по лицу муниципального секретаря общественной безопасности Рио-де-Жанейро, когда тот давал интервью. После этого при обыске в доме Фаузи была найдена книга Олаву де Карвалью (зоологического русофоба и идейного гуру президента Бразилии Болсонару). Фаузи также был связан с партией PSL задолго до того, как к ней присоединился нынешний президент Жаир Болсонару.

Как информирует бразильское издание Diaro do Centro do Mundo, Фаузи симпатизирует неонацизму и пользовался поддержкой групп, откровенно приверженных идеям Адольфа Гитлера. Фаузи также является членом бразильского неофашистского движения интегралистов, об опасности возрождения которых предупреждала World Analytica за четыре дня до атаки на Porta das Fundo.

В то же время у CST command есть данные, что Фаузи проходил ранее более чем по 13 уголовным делам, связанным с агрессией, насилием в отношении женщин и пр.

Между тем, на портале YouTube есть видео, в котором Фаузи выступает в роли партнера профессиональной танцовщицы Анны Чернейкиной, которая предположительно является его любовницей. Возможно, у нее Фаузи и скрывается в России.

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Последнее: Один из обвиняемых в террористическом нападении с коктейлями Молотова на офис продюсерской компании Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi вылетел из Бразилии 29 декабря и в настоящее время может скрываться в России, сообщают российская организация по борьбе с государственным терроризмом CST command и бразильское издание Diaro do Centro do Mundo. Компания Porta dos Fundos сняла для […]