Мнение: Кино на Новый Год

На новогодние праздники, когда появилось больше свободного времени, было отсмотрено сразу несколько хороших и не очень фильмов.

Ниже, коротко об увиденном.

Кролик Джо-Джо

Трагикомедия про 10-летнего мальчика из гитлерюгенда в 1945 году.

Главный герой очень хочет быть образцовым нацистом и достойным членом гитлеюгенда, но с этим у него не все получается.

Его внутренний мир раскрывается в общении с вымышленным Гитлером, с которым мальчик обсуждает происходящее вокруг.

Все меняется, когда обнаруживается, что мама мальчика прячет в доме девочку-еврейку, что приводит к массе как комических, так и трагических ситуаций.

Даже не знаю, как такому фильму отнесется Роскомнадзор — свастики во все поля, постоянное упоминание слов "жид", "жидовка", а также различных нацистских клише, которые мальчик с девочкой обсуждают, когда идет спор на тему того, являются ли евреи людьми или же являются людьми нацисты.

Фильм может восприниматься чисто как комедия, особенно в эпизоде с визитом Гестапо с обыском, но потом внезапно розовый мир мальчика рушится, когда он обнаружил, что маму повесили за предательство на площади. Разумеется, с нацистскими идеалами начинаются проблемы, а в конце с вымышленным Гитлером пришлось поссориться. А в конце еще и Красная Армия пришла и без суда и следствия расстреляла местных гестаповцев и эсэсовцев, в том числе и ветерана войны на Восточном фронте, который не выдал девочку-еврейку Гестапо.

В целом, фильм о том, как нацизм уродовал сознание детей, что подано в комедийной форме. В ряде моментов, фильм действительно улыбательный, но не более того. Русские снова плохие — расстреливают без суда нацистов.

Аэронавты

Фильм про зарю воздухоплавания. Ученый-задрот решает побить рекорд подъема на воздушном шаре, попутно доказав свою теорию о возможности предсказывания погоды.

Для этих целей он привлекает женщину-"пилота", которая конечно же является сильной и независимой. В реальности, схожий полет осуществляли двое мужчин (если что, гетеросексуалов, хотя можно снять еще одну, толератную версию).

В итоге, рекорд был поставлен, ценные наблюдения об устройстве атмосферы были сделаны, наука оценила. Попутно, пилотесса (учитесь использовать феменитивы!) в нескольких диалогах жалуется на "жестокость мира мужчин" и "пренебрежение ролью женщин".

Порой феминистический посыл передавливал заявленную тему про воздушный шар, хотя вполне очевидно, что если бы вместо этой пропаганды феменизма сценаристы уделили бы больше внимания самому подъему на воздушном шаре, то фильм бы от этого только выиграл. А так, ни рыба, ни мясо. Кадры полета красивые, но в целом пресновато получилось.

Амундсен

Байопик про знаменитого норвежского полярного иcследователя Амундсена, который покорил как Южный, так и Северный Полюс.

Показаны основные события его жизни от подготовки к главной экспедиции его жизни до смерти во льдах во время поисков пропавшей экспедиции Нобиле.

Амундсен показан максимально целеустремленным эгоцентричным мудаком, которого не слишком заботили люди, которые погибали во время его экспедиций, но который благодаря своей целеустремленности и готовности на все, самолично вписал себя в историю, несмотря на все трудности, жертвы и злословия злопыхателей, в числе которых была даже его родной брат.

С одной стороны это фильм о превозмогании, а с другой стороны, это фильм о цене этого превозмогания. Эта дилемма подана в виде спора между братом Амундсена и его женой/сожительницей.

Отменяеют ли эти тени величие фигуры Амундсена? На мой взгляд нет. Но и на солнце есть пятна. Просто этот тот случай, когда победа списала все издержки. А вот если бы он не дошел до Южного Полюса, возможно, мы бы знали его немного по другому. Возможно, как того же Юхансона, который вышиб себе мозги.

Фильм достаточно тягучий, но в меру интересный.

Послание в завтрашний день

Еще один байопик. На этот раз про судебный процесс над японским генералом Окадой, который в самом конце войны отдал приказ на казни пленных американских летчиков.

Фильм представляет из себя постановку послевоенного судебного процесса, где напрямую цитируются показания свидетелей защиты и обвинения. Главный конфликт фильма, это столкновение аргументов обвинения и защиты по поводу того, можно ли было предавать казни американских пилотов, которые совершали военные преступления, совершая ковровые бомбардировки жилых кварталов. Защита настаивала, что можно и нужно, так как это военные преступники, обвинение настаивало на том, что тем самым Окада нарушил права человека.

Окада представлен в образе самурая, который чтобы спасти своих подчиненных (в том числе и тех, кто рубил головы американцам), взял всю вину на себя и даже отказался пойти на поводу у обвинения, что могло бы смягчить приговор. В итоге, он был приговорен к смерти и повешен, хотя даже американцы участвовали в сборе подписей за смягчение приговора, так как вопрос о преступности ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, а также уничтожения Токио и Нагои, все чащи начал подниматься после войны. Все прошения были лично отклонены МакАртуром. Так как другие действия Окады во время войны не рассматриваются, в фильме он представлен скорее позитивным героем, хотя по сути он совершал военные преступления в ответ на другие военные преступления.

Фильм несколько затянут, но смотреть его достаточно интересно. Вполне очевидно, что такие фильмы снимаются в Японии в том числе и для оправдания некоторых действий Японской Империи, что необходимо для продавливания ремилитаризации Японии.

Отечественный фильм про зарождение футбола в России. Представляет из себя смесь спортивной драмы про превозмогание и криминальный "боевик".

Обычный бурлак зарабатывает драками на рынке, где его присматривает британский авантюрист в исполнении вышедшего в тираж "горца".

Сначала он пристроил его в британскую команду, а потом он волею сюжета попадает в команду русского промышленника, который набрав криминальную гопоту, побеждает команду дворянских мажоров.

Попутно победили местного криминального авторитета. В конце Дзюба отдаст честь. Вот так и появился футбол на Руси.

В целом, уровень дешевого ТВ-сериала. В паре моментов было так плохо, что даже посмеялся с творящейся глупости.

На очереди фильм про Льва Яшина. Даже не знаю, готов ли я.

Форд против Феррари

Еще одна спортивная драма. На этот раз про автогонки 60х годов.

Автомобильный магнат Форд хочет ради удовлетворения своего ЧСВ нагнуть Феррари на гонках и поручает создать спортивную команду, разработав попутно новую гоночную машину.

Для этого он нанимает вышедшего в тираж автогонщика для руководства командой, который в свою очередь нанимает на роль гонщика законченного мизантропа.

Тот в итоге не только разрабатывает уникальную по тем временам машину (которая во второй половине 60х побеждала во всех гонках), но и сам выигрывает главную гонку своей жизни, где у него обманом отбирают победу.

Как драма фильм неплох, особенно постоянные столкновения корпоративной машины с эльфийскими представлениями гонщиков о том, как устроен мир больших автомобильных концернов.

Гонки на машинах 60х получились динамичными и зрелищными. Стоит отметить отличную актерскую работу Бейла, он действительно крут.

Как показалось, фильму чуток перезатянут, но в целом весьма смотрибелен, как дома, так и в кино.

Ну и просто список плохих фильмов.

1. Гемини — очень посредственный боевик с Уиллом Смитом. Проигрывает даже иным боевикам 90х.

2. Тайна печати дракона — отечественное фэнтези с Джеки Чаном и Шварцем в виде продолжения "Вия". Получилось безвкусное нагромождение различных несуразиц, которое при огромном бюджете с треском провалилось в прокате.

3. Отчет — пропагандистская лента о том, как ЦРУ скрывало информацию о пытках заключенных и уничтожало улики даже на серверах сената США. Фильм призван смягчить вину ЦРУ и оправдать саму американскую систему, которая позволяла годами пытать людей.

4. Люди в Черном. Интернэшнл — очень плохой перезапуск оригинальной истории. Смотрел порциями, но так и не смог досмотреть до конца. Несуразный сюжет, переигрывающие актеры и дешевая клоунада аля-Дисней.

Относительно вопросов про "Аванпост" и "Союз спасения" — еще не смотрел.

Если говорить за прошлый год, то лучшим фильмом на мой субъективный взгляд являются южнокорейские "Паразиты" https://colonelcassad.livejournal.com/5484045.html

Самым большим разочарованием стал последний "Терминатор", где похороны франшизы состоялись при участии Джеймса Кэмерона. Ну и сериальную "Игру престолов" можно отметить. Замахнулись на великое, но в итоге мелко нагадили под дверью.

Можно упомянуть конечно и окончание саги "Звездных войн", но после 8-го эпизода ничего хорошего уже не ждал, так что сильно не разочаровался.

Из отечественных фильмов в прошлом году более-менее зашел "Балканский Рубеж". Плохих же отечественных фильмов было куда как больше.

Заглавная картинка принадлежит Сиду Миду.

Автор давеча покинул этот мир, оставив после себя целую россыпь великолепных научно-фантастических работ, которые вдохновляли научно-фантастическое кино 70-80х, в том числе и "Бегущего по лезвию".

Кое-что можно посмотреть вот здесь https://yuripasholok.livejournal.com/12462357.html

Источник: Colonel Cassad

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