Минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в РФ и Беларуси

04.01.2020, 19:30, Новости дня

1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине повысилась до 4723 грн и превысила размер минималки в России и Беларуси. Это случилось впервые с 2008 года, сообщил в Facebook заместитель министра экономики Сергей Николайчук. 

«Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года», – отметил он. 

#ГрафікДняВперше за багато років мінімальна заробітна плата в Україні випередила аналогічні показники в Росії та…

Posted by Sergiy Nikolaychuk on Laupäev, 4. jaanuar 2020

В России минимальная заработная плата с 1 января 2020 года установлена на уровне 12 тыс. 130 р, что по курсу Центрального банка РФ на 1 января составляет $195,9. 

В Беларуси минималка повысилась до 375 беларусских рублей в 2020 году. Согласно курсу Нацбанка Беларуси на 1 января, эта сумма эквивалентна $178. 

28 декабря министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что реальная зарплата украинцев превысила докризисные (2013 год) доходы на 18%. По данным Госстата, в ноябре средняя номинальная зарплата в Украине составила 10 769 грн. В годовом измерении, по состоянию на ноябрь, эта цифра выросла на 16,6%. 

Милованов сообщал, что самая высокая средняя зарплата по итогам второго квартала 2019 года была в Мариуполе Донецкой области – 17 114 грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине повысилась до 4723 грн и превысила размер минималки в России и Беларуси. Это случилось впервые с 2008 года, сообщил в Facebook заместитель министра экономики Сергей Николайчук.  «Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка […]

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