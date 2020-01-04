Константин Эрнст с беременной женой и детьми посетил шоу Татьяны Навки

Константин Эрнст с беременной женой и двумя детьми побывал на ледовом шоу Татьяны Навки. Об этом пояснила сама фигуристка, разместив в своих Instagram-Stories снимок со знаменитым семейством.
Накануне генеральный директор Первого канала вместе с семьёй пришёл посмотреть ледовую сказку под названием «Спящая красавица. Легенда двух королевств», организатором показа которой выступила Татьяна Навка. Премьера шоу состоялась в конце декабря 2019 года.
Стоит отметить, что это был первый раз, когда Константин Эрнст и его супруга Софья появились на публике вместе со своими дочерьми: Эрикой, родившейся в 2016 году, и на год младшей Кирой. Совсем скоро у пары родится третий совместный ребёнок. Напомним, у генерального директора Первого канала также есть дочь Александра от брака с Анной Силюнас.
На фото, которым поделилась Татьяна Навка, лица малышей были закрыты сердечками. Скорее всего, это было сделано из-за того, что чета Эрнст ведёт закрытый образ жизни и пока не хочет раскрывать внешность своих детей.
«Наши дорогие гости на мюзикле»,- подписала снимок фигуристка, на котором видно ещё и красивый букет от звёздных супругов и их наследниц.
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