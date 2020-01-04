В будущем роботы будут сами обучаться чему угодно

Научные специалисты сообщили, что уже совсем скоро роботы больше не будут нуждаться в обучении со стороны человека. Новые навыки они будут получать самостоятельно.

Не так давно сотрудники подразделения Alphabet X, ранее известного как Google X, представили проект робота, направленный на разработку уникального «самообучающегося робота». Роботы пришли в жизнь человека уже очень давно. Однако по сегодняшний день они так и не смогли полностью стать самостоятельными, поскольку процесс обучения новому все же не обходится без специалистов и огромного количества программ, которые они контролируют. Эксперты из Alphabet X обещают, что вскоре участие человека в процессе обучения роботов останется в прошлом.

На данном этапе разработчики тестируют роботов, которые способны самостоятельно сортировать мусор, черпая при этом новые знания и навыки.

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