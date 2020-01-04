Сборная РФ вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею

Сборная РФ обыграла в овертайме команду Швеции и вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Встреча в Остраве завершилась со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу россиян, передает РИА «Новости».

В другом полуфинале в субботу встретятся команды Канады и Финляндии. Матч за третье место и финал пройдут в Остраве в воскресенье.

Сборная РФ в 14-й раз сыграет в финале молодежного чемпионата мира, россияне четырежды становились победителями первенства и девять раз завоевывали серебряные медали, передает ТАСС.

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Последнее: Сборная РФ обыграла в овертайме команду Швеции и вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии. Встреча в Остраве завершилась со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу россиян, передает РИА «Новости». В другом полуфинале в субботу встретятся команды Канады и Финляндии. Матч за третье место и финал пройдут в […]