Компания Nissan представит концепткар Ariya на выставке CES

На грядущей выставке CES 2020 будет предоставлено множество различных новинок самых разных производителей автомобилей. Среди других свой новый концепткар покажет публике и компания Nissan, ее Ariya станет приятным сюрпризом для поклонников бренда.

Предстоящее мероприятие обещает быть особенно интересным благодаря тому, что в экспозиции представят новейшие технологии мобильности транспортных средств. С 7 по 10 января японский автоконцерн покажет машину, абсолютно не производящую вредных выбросов в атмосферу и не загрязняющую воздух.

Японские инженеры установили в автомобиль передовые технологии и новую платформу для авто на электрической тяге. Кроме того, внимание привлекает и усовершенствованная система помощи водителю «ПроПилот» второго поколения. Трансмиссия в транспортном средстве полноприводная и оборудована парой электродвигателей. Дополняют картину планировщик поездки и акустические метаматериалы. Все это ранее анонсировалось в стратегии интернет-мобильности продуктов Nissan.

Представители корпорации заверяют, что в данном концепте воплощены все разработки будущего, которые в ближайшее время станут стандартом и в традиционных моделях концерна. Пока же заявленные инновации и улучшения позиционируются, как прорыв и весомое слово компании в условиях жесткой конкуренции.

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Последнее: На грядущей выставке CES 2020 будет предоставлено множество различных новинок самых разных производителей автомобилей. Среди других свой новый концепткар покажет публике и компания Nissan, ее Ariya станет приятным сюрпризом для поклонников бренда. Предстоящее мероприятие обещает быть особенно интересным благодаря тому, что в экспозиции представят новейшие технологии мобильности транспортных средств. С 7 по 10 января японский […]