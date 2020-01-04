Белый дом отказался отдать журналистам письма о военной помощи Украине

04.01.2020, 19:19, Новости дня

Белый дом отказался передавать журналистам New York Times письма о задержке выделения военной помощи Украине.

«Все 20 документов удержаны полностью», — цитирует New York Times ответ административно-бюджетного управления Белого дома.

Речь идет о переписке между сотрудником управления Майклом Даффи и помощником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Робертом Блэром, передает РИА «Новости».

Ранее суд удовлетворил требование издания об опубликовании писем. Журналисты уверены, что в переписке содержатся доказательства причастности Трампа к задержке выделения военной помощи Украине в размере около 400 млн долларов.

Именно эта задержка стала одной из основных причин расследования по импичменту Трампа, который большинством голосов  поддержала палата представителей. Демократы уверены, что Трамп в качестве условия предоставления помощи потребовал от Киева начать расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его семьи. Трамп это отрицает. Однако провести это решение через Сенат у противников Трампа нет шансов. 



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Последнее: Белый дом отказался передавать журналистам New York Times письма о задержке выделения военной помощи Украине. «Все 20 документов удержаны полностью», — цитирует New York Times ответ административно-бюджетного управления Белого дома. Речь идет о переписке между сотрудником управления Майклом Даффи и помощником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Робертом Блэром, передает РИА «Новости». Ранее суд удовлетворил […]

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