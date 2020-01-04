Роухани призвал Эрдогана объединиться против США

04.01.2020, 19:05, Новости дня

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом призвал сплоченно выступить против США, чтобы не допустить «более дерзких» действий Вашингтона.

«Наше молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости в совершении агрессивных шагов», – сказал Роухани Эрдогану, передает РИА «Новости».

Он призвал в один голос выступить против агрессии Вашингтона, которая представляет большую угрозу региону.

Ранее Роухани заявил, что Соединенные Штаты, убив генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, встали на новый и опасный для Ближнего Востока путь.

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны. В иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, являющейся местом паломничества мусульман-шиитов, подняли так называемый флаг мести.

МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном. 



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