Математики назвали способ избавить мегаполисы от пробок

Российские исследователи Александр Крылатов и Виктор Захаров предлагают бороться с пробками в больших городах с помощью специальных математических алгоритмов. Соответствующая статья появилась в издании Springer.

Ученые считают, что улучшение непростой транспортной ситуации в мегаполисе возможно благодаря единой навигационной системе. Помимо этого, следует вносить сбалансированные изменения в инфраструктуру. С помощью навигатора появится возможность для перенаправления трафика, также можно расширять проезжую часть, а если это невозможно – запретить парковаться на протяжении маршрута.

Что касается электрических транспортных средств, то для них математики предложили предоставить отдельные полосы для более комфортной поездки. Таким образом, можно мотивировать людей на приобретение экологичных автомобилей. Благодаря математическим теориям можно эффективнее расходовать бюджеты, выделяемые на улучшение в стране дорог, подытожили эксперты.

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