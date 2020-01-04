Александра Стриженова рассказала, как едва не попала в ДТП накануне Нового года

Внучка известного советского и российского киноактёра Олега Стриженова Александра на странице в Instagram поделилась историей, произошедшей с ней накануне Нового года. Мать пятерых детей едва не попала в ДТП на заснеженной дороге, причём на тот момент рядом с ней находилась младшая дочь Мия.
По словам Александры Стриженовой, инцидент произошёл вечером 30 декабря минувшего года. Вместе с Мией она ехала на машине домой, но ситуация на дороге была осложнена из-за снега и почти 10-бальных заторов. Движение со скоростью примерно 50 км/ч не спасло авто от заноса и выезда на встречную полосу. Именно в тот момент Стриженова увидела едущий навстречу грузовик, но столкновение всё же не произошло, что внучка актёра называет «настоящим чудом».
Избежав ДТП, Александра Стриженова припарковалась на обочине и долгое время не могла прийти в себя, не веря, что всё обошлось, и они с дочерью остались невредимы. Наследница именитой фамилии уверена, «всё не просто так» и, возможно, у неё есть ангел-хранитель, к примеру, — её покойная бабушка.
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