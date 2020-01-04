Bloomberg: Трамп решил убить Сулеймани после нападения на американскую военную базу в Ираке

Президент США Дональд Трамп принял решение о убийстве командира спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани после того, как 27 декабря после нападения на военную базу погиб американский контрактник. После этого Трамп поручил своим помощникам проработать возможность авиаудара по генералу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, план операции в условиях строжайшей секретности в том числе разрабатывали советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. При этом источники агентства утверждают, что американские военные знали точное время прилета самолета иранского командира в аэропорт Багдада.

Газета Politico также утверждает, что решение об операции было принято после нападений на военные американские базы в Ираке, к которым, по данным США, мог быть причастен Иран. Издание выяснило, что американский президент дал министерству обороны США широкую свободу действий на фоне участившихся случаев нападений на американские военные объекты.

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Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате удара американских ВВС неподалеку от аэропорта Багдада. В Иране назвали убийство генерала актом международного терроризма со стороны США, в стране был объявлен трехдневный траур. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «суровую месть» за гибель командира.

На фоне гибели Сулеймани в Иране начались массовые протесты. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи приравнял убийство командира к объявлению войны. В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Сулеймани готовил нападение на американских военных и дипломатов, а Дональд Трамп назвал убитого генерала террористом номер один в мире.

«Кудс» — одна из элитных частей Корпуса стражей исламской революции. Его бойцы принимают участие в военных конфликтах за пределами Ирана, в том числе, в Сирии и Ираке. В США «Кудс» считают террористической организацией. Сам корпус действует отдельно от вооруженных сил и подчиняется напрямую верховному лидеру страны.

Источник: Новая газета

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