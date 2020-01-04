Экономика: Украина встретила год резким падением объемов транзита газа

Несмотря на большие надежды Киева на транзит российского газа по украинским газопроводам по новому контракту, объем поставок в первый день наступившего года упал в пять раз. Чему, впрочем, находится логичное объяснение. В субботу Нафтогаз также раскрыл детали соглашения с Газпромом по судебным искам. До конца января РФ придется реализовать то, что ее власти назвали тяжелым решением.

Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, приводит РИА «Новости» данные «Оператора ГТС Украины».

В среднем в прошлом месяце объем транзита составлял 261 млн кубометров газа. 31 декабря через украинскую ГТС было прокачано 220,05 млн кубометров, а уже 1 января всего лишь 49,3 миллиона. На следующий день эти показатели сократились еще больше – до 38,8 млн кубометров.

При этом «Оператор ГТС Украины» заверил, что выполняет заявки Газпрома по транспортировке газа в страны Евросоюза и Молдавию в полном объеме.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, одной из причин резкого уменьшения уровня транзита является начало поставок газа в Европу по «Турецкому потоку». «Вторая причина в том, что

европейские компании приготовились к возможным проблемам с поставками и закачали побольше газа в хранилища. Первые месяцы отопительного сезона они не поднимали газ их ПХГ, опасаясь транзитного кризиса

и полагаясь на резервный источник. Поэтому теперь они поднимают больше газа из хранилищ, и их потребность в новых поставках меньше», – отметил эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД.

В то же время 2 января исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заверил, что гарантированные доходы от транзита российского газа по украинским газопроводам по новому контракту значительно превышают расходы. «От этого Украина выиграет, а не проиграет», – написал он на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что размер платы за транзит, обозначенный в контракте с российской компанией, является конфиденциальной информацией, но учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров в 2020 году и затем по 40 миллиардов на следующие четыре года, то есть 225 млрд кубометров за пять лет), получается, что за 1 тыс. кубометров заранее забронированных мощностей Газпром заплатит не менее 32 долларов.

Одним из основных условий для продолжения транзита был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой. Для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора. После принятия соответствующего закона началось ее отделение (анбандлинг) от Нафтогаза.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), 24 декабря 2019 года завершила сертификацию нового оператора украинской газотранспортной системы и утвердила тарифы на транспортировку газа.

Об успешном выполнении этого условия в среду сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. «Сегодня завершился анбандлинг, независимый оператор ГТС полностью отделился от группы «Нафтогаз» и начал автономную работу – транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС», – написал Коболев в Facebook.

Он отметил, что Украина «выполнила норму Третьего энергопакета ЕС и доказала, что является ответственным и надежным союзником». Таким образом, Нафтогаз перестал быть акционером и бенефициаром оператора ГТС, «но становится его крупным клиентом, а также готов по-партнерски поддерживать в инициативах, направленных на развитие цивилизованного и конкурентного газового рынка в Украине», добавил Коболев.

Он также заявил, что это была крупнейшая реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины. Глава оператора Сергей Макогон 1 января сообщил, что первая ночь работы «Оператора ГТС» прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.

Остается еще одно условие – Нафтогаз и Газпром должны до конца января сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. По словам Алексей Гривача, это необходимо для прекращения всех разногласий между сторонами. Для РФ это означает выплату долга в размере 2,9 млрд долларов.

Ранее российская и украинская газовые компании решили отказаться от взаимных судебных и арбитражных претензий по старым контрактам, однако этот долг, присужденный Стокгольмским арбитражем, Москва обязалась выплатить.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс страны, назвал решение выплате тяжелым решением. Об этом он сообщил 29 декабря, в интервью «Вести недели» на канале «Россия-1».

«Был выбор такой: между плохим и очень плохим. 2,9 млрд долларов для Газпрома»для нашей страны – тяжелое решение. Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы», – отметил Козак.

Соглашение между Москвой и Киевом о транзите газа истекало 31 декабря 2019 года. Новый пакет документов удалось подписать вечером 30 декабря. Свои подписи поставили – «Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор украинской газотранспортной системы и украинское министерство юстиции.

«Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», – заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

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