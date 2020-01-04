Министерство юстиции разработает законопроект, корректирующий брачный возраст в России и уточняющий основания, по которым несовершеннолетние могут вступать в брак, сообщает «Российская газета» .
Инициатива включены в план законопроектной работы правительства, утвержденный премьер-министром.
Предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 закона «Об актах гражданского состояния»: «в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак».
Других подробностей нет. «Корректировка» может означать и повышение, и понижение брачного возраста. Однако эксперты, опрошенные изданием, усомнились в том, что брачный возраст планируется повысить.
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