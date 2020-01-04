Южно-Украинская АЭС отключила третий энергоблок из-за автоматической защиты

Утром 4 декабря под действием автоматической защиты был отключен третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции. Об этом информирует сайт АЭС.
«4 января 2020 года в 05.04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм», – сказано в релизе.
Пресс-служба государственного предприятия «Энергоатом» добавила, что сейчас в работе АЭС находятся два энергоблока.
«Суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», – отметили в госпредприятии.
Третий энергоблок запустили в работу 29 ноября 2019 года после планового ремонта, сообщала пресс-служба АЭС.
В Украине действует четыре атомных электростанции: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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