Раскрыта стоимость нефти для Белоруссии в 2020 году в условиях налогового маневра

04.01.2020, 18:51, Новости дня

Стоимость нефти для Белоруссии в условиях налогового маневра в нефтяной сфере РФ в 2020 году увеличится на 5%, заявили в белорусском госконцерне «Белнефтехим».

«В январе 2020 года котировки нефти продолжают увеличиваться, достигая в отдельные периоды 68 долларов. При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года», – говорится в сообщении концерна.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ не осуществляются с 1 января. Загрузка НПЗ снижена до минимального технологически разрешенного уровня. На этом фоне Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Утром 4 января «Белнефтехим» сообщил, что оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, которая закупается по цене без премии.

Также сообщалось, что Москва и Минск нашли временный вариант возобновления поставок нефти на период ведения переговоров. Кроме того, были раскрыты противоречия РФ и Белоруссии – сообщалось, что Минск требует исключить премию в 10 долларов на тонну для поставщиков.

Еще один из спорных вопросов для Минска и Москвы – налоговый маневр в нефтяной отрасли России, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до 11 млрд долларов, а в 2019 году и в 2020 году – по 400 млн долларов.



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