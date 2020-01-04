Роухани: США встали на опасный для Ближнего Востока путь

Соединенные Штаты, убив генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, встали на новый и опасный для Ближнего Востока путь, сообщил президент Ирана Хасан Роухани.

«К сожалению, американцы встали на новый путь, который может быть для региона весьма опасным, поэтому в текущих условиях необходимы более тесные консультация и координация дружественных стран», – сказал Роухани на встрече с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Тегеране.

По его словам, США «самым преступным образом» убили генерала Сулеймани, который «олицетворял мировую борьбу с терроризмом». Роухани также призвал осудить «государственный терроризм» США и пообещал, что Вашингтону придется поплатиться, передает РИА «Новости».

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны. В иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, являющейся местом паломничества мусульман-шиитов, подняли так называемый флаг мести.

МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.

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