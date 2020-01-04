Россия начала прокачку нефти в Беларусь

04.01.2020, 18:35, Новости дня

Россия восстановила прокачку нефти на белорусские НПЗ, сообщает канал «БелТА» со ссылкой на заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.

«Сегодня в 17.05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан». По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», – сказал он.

Поставок нефти не было последние четыре дня. После Нового года Россия прекратила прокачивать нефть в Беларусь из-за того, что стороны не смогли согласовать условия нового контракта. Беларусь также была вынуждена снизить мощности своих заводов и временно отказаться от продажи нефтепродуктов за границу.

 

Утром 4 января стало известно, что после переговоров премьеров Беларусь и Россия оформлили документы на прокачку первой партии нефти. В Беларуси говорят, что первоначальных объемов хватит для загрузки нефтеперерабатывающих заводов до конца января. Согласно новой договоренности, Минск получит сырье без необходимости платить производителям так называемую премиальную надбавку в 10 долларов за каждую тонну нефти.

Раньше Беларусь платила эту надбавку производителям, которая обходилась бюджету более, чем в 200 миллионов долларов ежегодно. Однако сейчас решила отказаться, чтобы снизить потери от налогового маневра Москвы. Российские производители настаивали на сохранении надбавки.



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Последнее: Россия восстановила прокачку нефти на белорусские НПЗ, сообщает канал «БелТА» со ссылкой на заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова. «Сегодня в 17.05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан». По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», – сказал он. […]

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