Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году

Российская модель Наталья Водянова опубликовала в Instagram фото с гражданским мужем, французским бизнесменом Антуаном Арно.

«Этот год был красивым и очень запоминающимся. В 2020-м мы приблизимся к обручению. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год с нашим любимым Антуаном Арно!» – написала она и продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

This year has been beautiful and very memorable * 2020 here we come * ♥ * Can’t wait to celebrate next year with our loved ones @antoinearnault *

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 31 Дек 2019 в 4:04 PST

Водянова родила гражданскому супругу, бизнесмену Антуану Арно, сына Романа 4 июня 2016 года. Это второй общий ребенок пары. У них также есть четырехлетний сын Максим Арно.

17-летний сын Лукас Александр Портман, двенадцатилетняя дочь Нева Портман, одиннадцатитилетний сын Виктор Портман – дети Водяновой от брака с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.

28 февраля 2020 года Водянова отпразднует свое 38-летие.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

