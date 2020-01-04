Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году

Российская модель Наталья Водянова опубликовала в Instagram фото с гражданским мужем, французским бизнесменом Антуаном Арно.
«Этот год был красивым и очень запоминающимся. В 2020-м мы приблизимся к обручению. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год с нашим любимым Антуаном Арно!» – написала она и продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
This year has been beautiful and very memorable * 2020 here we come * ♥ * Can’t wait to celebrate next year with our loved ones @antoinearnault *
Водянова родила гражданскому супругу, бизнесмену Антуану Арно, сына Романа 4 июня 2016 года. Это второй общий ребенок пары. У них также есть четырехлетний сын Максим Арно.
17-летний сын Лукас Александр Портман, двенадцатилетняя дочь Нева Портман, одиннадцатитилетний сын Виктор Портман – дети Водяновой от брака с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.
28 февраля 2020 года Водянова отпразднует свое 38-летие.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российская модель Наталья Водянова опубликовала в Instagram фото с гражданским мужем, французским бизнесменом Антуаном Арно. «Этот год был красивым и очень запоминающимся. В 2020-м мы приблизимся к обручению. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год с нашим любимым Антуаном Арно!» – написала она и продемонстрировала кольцо на безымянном пальце. Посмотреть эту публикацию в Instagram This year has been […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Финалист шоу «Голос» из команды Шнурова извинился перед Гагариной / 2 января
- Зеленский ввел в действие решение СНБО об обеспечении энергетической безопасности / 2 декабря
- На аукцион выставили табличку с признанием в любви к главе ВТБ Костину от телеведущей Наили Аскер-заде / 9 декабря
- США ввели санкции против 17 россиян и российской компании Evil Corp. за кибератаки на американские банки / 5 декабря
- Британская полиция выдвинула обвинение еще одному фигуранту дела о гибели 39 мигрантов / 24 ноября
- «Борьба с пиратским контентом имеет внешнеполитический контекст» — эксперт о первом в России приговоре за создание пиратского онлайн-кинотеатра / 20 декабря
- Спецслужбы Франции вычислили базу российских шпионов из ГРУ в Альпах — Le Monde / 5 декабря
- Тарасова дала прогноз по карьере Загитовой / 14 декабря