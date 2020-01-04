Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер в канун Рождества обручилась с 60-летним миллионером

Китти Спенсер, кузина принцев Гарри и Уильяма, вскоре может стать женой 60-летнего миллионера. Как стало известно, племянница принцессы Дианы обручилась со своим избранником, который старше ее отца на 5 лет, в канун Рождества.

Майкл Льюис, под венец с которым намерена пойти старшая из детей Чарльза Спенсера, брата Леди Ди, в январе текущего, 2020 года, отметит свой 61 день рождения. Встречается пара уже второй год, а в преддверии католического и англиканского Рождества девушка дала согласие на брак. Будущий муж старше нее на 32 года, однако это не помешало влюбленным сблизиться.

Ранее Китти Спенсер на протяжении четырех лет встречалась с итальянским бизнесменом Никколо Бараттьери ди Сан Петро, однако до алтаря пара так и не дошла. Мисс Спенсер провела детство на юге Африки, куда ее мать уехала после развода, позже девушка получила специальность психолога и переехала в британскую столицу. Здесь племянница принцессы Дианы сотрудничает с несколькими брендами фэшн-индустрии.

Если свадьба состоится, это будет первый брак леди Спенсер, тогда как мистер Льюис уже был дважды женат и имеет троих детей. Как пояснила будущая невеста, магнат по своему характеру очень скромный и тактичный. Между тем, Китти Спенсер уже заявила о готовности стать мамой, но несколько чуть позже.

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