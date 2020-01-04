Дана Борисова рассказала в Instagram, как однажды «утолила жажду» духами

Отечественная телеведущая Дана Борисова на странице в Instagram опубликовала очередные фото, сделанные на отдыхе в Таиланде. В подписи к посту знаменитость призналась, что счастлива вести здоровый образ жизни после избавления от зависимости, а также вспомнила, как однажды выпила духи, будучи в не совсем адекватном состоянии.

Более двух лет назад неравнодушные друзья отправили Дану Борисову в клинику на острове Самуи, где она прошла курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости. Телеведущая перед Новым годом уехала в отпуск, выбрав для отдыха в некотором роде символичное для себя место в Таиланде. В соцсети знаменитость делится с подписчиками моментами интересного времяпровождения, а в недавнем посте пояснила о счастье отдыхать в трезвом виде. При этом вокруг Борисова замечает немало людей в состоянии алкогольного опьянения, вспоминая, что ещё несколько лет назад была такой же, а её праздники часто заканчивались больничной койкой, где ей всегда хотелось выпить и из-за отсутствия спиртного даже приходилось «утолять жажду» духами.



Дана Борисова констатировала, что только избавившись от зависимости, осознала всю полноту и радость жизни. Сейчас телезвезда смотрит на окружающий мир «трезвым, неизменённым глазом», призывая подписчиков присоединяться к ней и тоже начинать вести здоровый образ жизни.

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