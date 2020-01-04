Косметика и кремы могут стать причиной появления высыпаний на коже

В результате проведённого исследования австралийские учёные из Monash University пришли к выводу, что косметика и кремы могут стать виновниками появления высыпаний на коже. Причина – в вытеснении химическими составляющими естественного жира из клеток тканей.
В ходе научной работы учёные использовали клетки человека, на которые воздействовали химическими веществами, входящими в состав косметических средств, к примеру, кремов. В итоге было выявлено, что часть из них может провоцировать развитие аллергического дерматита. Специалисты объясняют это реакцией T-клеток иммунной системы на выявленное «чужеродное» химическое вещество. Одним из обнаруженных аллергенов называют фарнезол, вытесняющий природные резидентные жиры, что в свою очередь провоцирует появление высыпаний на коже лица или тела.
В данное время способом избавления от аллергического дерматита является определение провоцирующего проблему вещества и последующее избегание контакта с ним. Дополнительно используются специальные средства, которые помогают в течение месяца успокоить сыпь, но в особо сложных случаях пациентам могут назначаться пероральные кортикостероиды.
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Последнее: В результате проведённого исследования австралийские учёные из Monash University пришли к выводу, что косметика и кремы могут стать виновниками появления высыпаний на коже. Причина – в вытеснении химическими составляющими естественного жира из клеток тканей. В ходе научной работы учёные использовали клетки человека, на которые воздействовали химическими веществами, входящими в состав косметических средств, к примеру, кремов. […]
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