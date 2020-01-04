В Facebook появилась фейковая страница Патона. От ее имени поддержали новогоднее поздравление Зеленского

4 января пресс-служба Национальной академии наук Украины опровергла сообщение о том, что президент НАН Борис Патон якобы приветствовал новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского.

«Вчера некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы президент НАН Украины академик Борис Патон на своей странице в Facebook прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Хотим заметить, что академик Борис Патон не имеет личных страниц в социальных сетях. Страница в Facebook, на которую ссылаются СМИ, является фейковой. Академик Борис Патон к ней никакого отношения не имеет, как и к любым сообщениям в ней», – сказано в заявлении, обнародованном на официальной странице НАН в Facebook.

Вчора деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що нібито президент НАН України академік Борис Патон на своїй сторінці в… Posted by Національна академія наук України on Laupäev, 4. jaanuar 2020

3 января со страницы, якобы принадлежавшей Патону, опубликовали сообщение в поддержку Зеленского. Автор фейка выразил мнение, что Украина должна стремиться к швейцарскому уровню жизни.

«Что же нужно украинцам для того, чтобы жить богато и счастливо? Достаточно хотеть быть, как Швейцария. И не хотеть быть, как Сомали, где племенные вожди всегда найдут способ поднять своих адептов на священную борьбу за правильных богов и героев против еретиков, которые смеют думать иначе. Национальная идея современной нации – это деньги на счету, достаточные, чтобы купить крутой автомобиль и ездить на нем по суперсовременному автобану. Очевидно, что для этого нужны национальные компании, которые будут строить эти автомобили и автобаны для всего мира… Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны с Новым годом. Мы все – украинцы, наше будущее – в наших руках», – говорилось в сообщении.

Сейчас сам пост и страница, на которой публиковали сообщения от имени ученого, удалены.

Издание «ГОРДОН» сначала тоже разместило новость с цитатами из этого заявления, приносим извинения читателям.

Видеообращение Зеленского длилось более 13 минут. Он заявил, что украинцам нужно научиться жить вместе в уважении ради будущего страны и стать единой страной: «В нашем паспорте не указано, «правильный» или «неправильный» украинец. Нет строки «патриот», «малорос», «ватник» или «бандеровец». Там написано «гражданин Украины», у которого есть права и обязанности».

Президент выразил мнение, что неважно, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована, и «нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».

Обращение Зеленского раскритиковал музыкант, лидер партии «Голос» и нардеп Святослав Вакарчук. В стихотворной форме он заявил, что не уважает «советы, как через ад проползти в рай».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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