TikTok поможет создавать поддельные видео с лицом пользователей

Компания ByteDance разрабатывает функцию, позволяющую пользователям создавать поддельные видеоролики со своим лицом. Упоминание о данной опции обнаружилось в коде TikTok.
Кроме того, подобная функция, получившая название Face Swap, имеется в китайском аналоге программы Douyin. Для создания поддельного ролика (deepfake) пользователю достаточно повернуть камеру к лицу для его сканирования (при этом запускается проверка личности), а потом с помощью приложения накладывать изображение на различные видео.
Опцию deepfake часто критикуют, поскольку поддельный контент может распространять дезинформацию. Разработчики на вопрос представителей СМИ о данной функции не пожелали отвечать, а затем заявили об отсутствии таковой в TikTok. Они отметили, она внедрена лишь в китайскую версию приложения.
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Последнее: Компания ByteDance разрабатывает функцию, позволяющую пользователям создавать поддельные видеоролики со своим лицом. Упоминание о данной опции обнаружилось в коде TikTok. Кроме того, подобная функция, получившая название Face Swap, имеется в китайском аналоге программы Douyin. Для создания поддельного ролика (deepfake) пользователю достаточно повернуть камеру к лицу для его сканирования (при этом запускается проверка личности), а потом […]
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