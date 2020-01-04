В Якутии город Мирный остался без электричества после обстрела трансформатора

В пятницу, 3 января, жители города Мирный в Якутии остались без электричества. В ходе ремонтных работ энергетики выявили, что причиной аварии стал обстрел трансформатора и застрявшая в нём пуля.
Когда и кем производилась стрельба, на данный момент остаётся не известным. Сообщается, что в результате обстрела злоумышленники нанесли повреждение радиатору охлаждения, что впоследствии привело к отключению электричества во всём населённом пункте. Ремонтная бригада пояснила о выявленном пулевом отверстии в органы охраны правопорядка, которые в дальнейшем займутся выявлением подробностей инцидента.
На текущее время последствия аварийного отключения в Мирном полностью устранены. По данным «Якутскэнерго», все потребители получают электроэнергию без каких-либо ограничений.
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