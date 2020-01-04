В Министерстве юстиции РФ могут подкорректировать возраст для заключения брака. Соответствующий законопроект планируется отправить в разработку уже в текущем году.

Данная инициатива является частью законодательного плана правительства. Ожидается, что правки к Семейному кодексу и 26-й статье «Об актах гражданского состояния» могут быть внесены в декабре 2020-го. Другие детали документа пока не разглашаются: «корректировка» может указывать как на повышение, так и на снижение минимального возраста вступления в брак.

Однако эксперты считают, пункт, касающийся возраста брачующихся, скорее всего, оставят без изменений, несмотря на то, что пару лет назад многие высказывали мнения о необходимости поднять его до 21 года. В ответ на просьбы увеличить возраст, при котором разрешается заключать брак, представители Минюста РФ заявляли, что подобные нововведения не рассматриваются. При этом, предложения снизить минимальный возраст для создания семьи или детализировать условия, при которых несовершеннолетние могут вступать в брак, обговариваются на серьезном уровне уже несколько лет подряд.

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