Белсат — белорусский экономист назвал шантажом приостановку поставок российской нефти

Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию, поскольку странам не удалось договориться об условиях контракта. В итоге, как прокомментировал эту новость для «Белсат» белорусский экономист Ярослав Романчук, это должно образумить и отрезвить белорусское правительство», чтобы оно принимало конкретные меры по избавлению от зависимости от российских энергоресурсов.
Reuters
С 1 января 2020 года РФ прекратила поставки нефти в Белоруссию, пишет на своём сайте «Белсат». Это связано с тем, что Москва и Минск не смогли договориться об условиях новых контрактов. В итоге белорусские нефтеперерабатывающие заводы продолжают работать, но их загрузка снижена до минимальной.
«Прекращение поставок нефти — это, безусловно, шантаж. Это использование энергетического оружия против независимой страны», — так прокомментировал журналисту телеканала эту новость белорусский экономист Ярослав Романчук. По его словам, если поставки нефти не возобновятся, это может иметь серьёзные последствия не только для экономики Белоруссии, но и для её социальной обстановки, для сбалансированности бюджета.
Впрочем, он выразил надежду, что в течение недели конфликт закончится. Иначе, по его словам, белорусская сторона должна поставить ребром вопрос о выходе из Союзного государства и других общих с Россией интеграционных проектов.
При этом Романчук также отметил, что эта ситуация должна «образумить и отрезвить белорусское правительство». Он надеется, что это приведёт к тому, что белорусские власти начнут принимать меры, чтобы избавиться «от российской энергетической зависимости».
«С точки зрения стратегии развития это будет означать выталкивание Белоруссии в мировую экономику. Это заставит Белоруссию работать по мировым правилам», — приводит «Белсат» слова экономиста.
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