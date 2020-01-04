Генпрокурор уволил Чумака с должности главного военного прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности заместителя генпрокурора – главного военного прокурора и назначил его своим заместителем. Об этом 4 января «Українським Новинам» сообщил источник в офисе генпрокурора.
По словам собеседника, Рябошапка принял решение 2 января.
На сайте Генпрокуратуры указано, что Чумак является заместителем генпрокурора со 2 января.
Верховная Рада 19 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете «Голос України», а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора. В частности, закон предусматривает упразднение военных прокуратур, а в списке прокуроров органа прокуратуры исключается должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности заместителя генпрокурора – главного военного прокурора и назначил его своим заместителем. Об этом 4 января «Українським Новинам» сообщил источник в офисе генпрокурора. По словам собеседника, Рябошапка принял решение 2 января. На сайте Генпрокуратуры указано, что Чумак является заместителем генпрокурора со 2 января. Верховная Рада 19 сентября приняла […]
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