Генпрокурор уволил Чумака с должности главного военного прокурора

04.01.2020, 17:54, Новости дня

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности заместителя генпрокурора – главного военного прокурора и назначил его своим заместителем. Об этом 4 января «Українським Новинам» сообщил источник в офисе генпрокурора.

По словам собеседника, Рябошапка принял решение 2 января.

На сайте Генпрокуратуры указано, что Чумак является заместителем генпрокурора со 2 января. 

Верховная Рада 19 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете «Голос України», а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора. В частности, закон предусматривает упразднение военных прокуратур, а в списке прокуроров органа прокуратуры исключается должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности заместителя генпрокурора – главного военного прокурора и назначил его своим заместителем. Об этом 4 января «Українським Новинам» сообщил источник в офисе генпрокурора. По словам собеседника, Рябошапка принял решение 2 января. На сайте Генпрокуратуры указано, что Чумак является заместителем генпрокурора со 2 января.  Верховная Рада 19 сентября приняла […]

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