Математики предложили способ борьбы с пробками

Математики Александр Крылатов и Виктор Захаров из Санкт-Петербурга предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с пробками в мегаполисах.

Монография на эту тему опубликована в международном издательстве Springer. Главная идея заключается в том, что улучшить транспортную ситуацию помогут единая навигационная система и сбалансированное изменение инфраструктуры, пишет «Российская газета».

Крылатов и Захаров пишут, что большинство водителей пользуются навигаторами, значит это эффективный способ управления транспортными потоками. С помощью навигатора можно перенаправлять трафик так, чтобы улучшать дорожную ситуацию. Правда, для этого все водители должны пользоваться одной и той же навигационной системой и получать информацию об оптимальных маршрутах из единого центра.

Оптимизация трафика возможна также за счет расширения проезжей части. Как отмечают математики, в первую очередь необходимо оптимизировать таким образом кратчайший маршрут между популярными пунктами отправления и прибытия. Если же расширить дорогу нереально, можно использовать другие методы, например, запретить парковку на протяжении всего маршрута.

Кроме того, ученые предлагают создавать выделенные дороги для электротранспорта, пользоваться которыми будет особенно удобно. Таким образом власти смогут мотивировать водителей переходить на экологически чистые автомобили.

Еще один способ применения математических моделей – разработка на их основе цифровых двойников транспортных систем, отмечают ученые. Реализованные в виде компьютерных программ, они станут полезным инструментом для транспортных инженеров. С их помощью можно будет проследить, как любое изменение дорожной инфраструктуры повлияет на трафик на каждом локальном участке сети.

«В условиях цифровизации экономики без этого вряд ли удастся обойтись», – подчеркивает профессор кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ, доктор физико-математических наук Виктор Захаров.

«Каждый год на улучшение дорог выделяется немалый бюджет. Математическая теория распределения транспортных потоков предлагает набор решений для эффективного управления этими деньгами. При этом математический подход выигрывает у инженерно-экономического, так как позволяет анализировать транспортную сеть целиком, учитывая сложные законы влияния друг на друга отдельных ее элементов», – пишет профессор кафедры математического моделирования энергетических систем Санкт-Петербургского государственного университета, доктор физико-математических наук Александр Крылатов.

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Последнее: Математики Александр Крылатов и Виктор Захаров из Санкт-Петербурга предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с пробками в мегаполисах. Монография на эту тему опубликована в международном издательстве Springer. Главная идея заключается в том, что улучшить транспортную ситуацию помогут единая навигационная система и сбалансированное изменение инфраструктуры, пишет «Российская газета». Крылатов и Захаров пишут, что большинство водителей пользуются […]