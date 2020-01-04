Без стеснения: брат Кейт Миддлтон отдыхает на пляже Сент-Барта с невестой

Семь лет назад папарацци запечатлели Кейт Миддлтон топлес во время отдыха в Провансе. С изданием Closer, нарушившим права на частную жизнь будущей герцогини Кембриджской, королевский дом долго и отчаянно судился. В итоге издание обязали выплатить штраф в размере более 100 тысяч долларов. С тех пор Кейт Миддлтон ведет себя в местах, где есть вероятность попасть в объективы фотографов, более осторожно.
А вот репутации младшего брата герцогини Джеймсу Миддлтону подобные радости жизни совсем не угрожают. На днях он отправился вместе с невестой, француженкой Ализой Тевене отдыхать на Сент-Барт. Загорать и купаться, обниматься и обмениваться романтическими флюидами, и… радоваться отсутствию каких-либо титулов и обязательств — кажется, всем этим они планируют заниматься в ближайшее время.
Напомним, в октябре прошлого года младший брат герцогини Кембриджской — Джеймс Миддлтон — объявил о помолвке со своей возлюбленной, француженкой Ализой Тевене. А после пара совершила свой первый совместный выход в свет в качестве жениха и невесты. Влюбленные отправились на премьеру художественного фильма о дикой природе «Королева слонов» в Лондоне. На красной дорожке невеста Джеймса позировала со смущенной и скромной улыбкой. В отличие от его бывшей девушки — телеведущей Донны Эйр, Ализе пока только предстоит привыкнуть к повышенному вниманию со стороны СМИ.
С 29-летней Ализе Тевене Джеймс познакомился два года назад в клубе South Kensington. В заведение брат герцогини Кембриджской по обыкновению пришел со своим коккер-спаниэлем по кличке Элла. Девушка не смогла устоять, чтобы не погладить собаку. А дальше было все, как в романтических фильмах:
После того как Ализе вернулась к своему столику, Джеймс попросил официанта передать ей записку со словами: «Я никогда обычно не делаю этого, но не хотите ли вы пойти со мной выпить?» И втайне от нее оплатил ее счет. Через несколько недель они пошли на свидание. И только тогда Ализе узнала, кто Джеймс такой, -рассказывали в интервью друзья Миддлтона.
Об Ализе Тевене известно не очень много. В Великобританию девушка переехала шесть лет назад. До этого жила в Чили, Индонезии и Бельгии, поэтому уверенно говорит на четырех языках. У нее есть степень магистра в области инвестиций и финансов из Лондонского университета королевы Марии. А теперь еще и самый завидный жених Лондона.
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