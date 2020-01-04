Полиция Полтавы задержала пьяного «минера» железнодорожного вокзала

Полиция Полтавы сегодня задержала мужчину, который сообщил о минировании железнодорожного вокзала города. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

Информация о минировании поступила правоохранителям в 8.00. В полицию Полтавы позвонил неизвестный, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала Полтава-Южная.

На место прибыли наряды полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, врачи и другие представители правоохранительных органов. Проверка взрывоопасных предметов не обнаружила.

В течение получаса полицейским удалось вычислить псевдоминера – его сняли с поезда на железнодорожном вокзале Полтава-Киевская.

«Минером» оказался 28-летний житель Харьковской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

После его задержания правоохранители обследовали также территорию вокзала Полтава-Киевская. Ничего подозрительного они не обнаружили.

С мужчиной сейчас работают следователи. Ему грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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