Ученые определили зависимость размера груди и течения простуды у женщин

Польские исследователи определили зависимость размера груди и течения простуды у женщин. Оказалось, что обладательницы большого бюста тяжелее переносят ОРВИ или ОРЗ, пишет Archives of Sexual Behavior.

Согласно результатам проводимого опроса-исследования, в котором приняли участие более 400 молодых женщин, было выяснено, что те из них, кого природа наградила внушительными размерами груди, болеют гораздо дольше и чаще нуждаются в лечении антибиотиками, чем представительницы молочных желез нормального размера. Одна из предполагаемых гипотез заключается в том, что повышенный уровень жировой ткани ослабляет иммунитет и нарушает процесс восстановления организма после перенесенной инфекции.

Другая опять-таки связана с жиром, но уже с гормоном лептином, который вырабатывается в нем. Употребление продуктов, повышающих иммунитет, поможет облегчить течение заболеваний. В первую очередь это овощи капуста и шпинат, а также цитрусовые. Пользу принесут также витамины A, D, E и K, принимающие участие в расщеплении жира.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Соединенные Штаты, убив генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, встали на новый и опасный для Ближнего Востока путь, сообщил президент Ирана Хасан Роухани. «К сожалению, американцы встали на новый путь, который может быть для региона весьма опасным, поэтому в текущих условиях необходимы более тесные консультация и координация дружественных стран», – сказал Роухани на встрече […]