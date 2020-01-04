В Украине увеличился размер выплат алиментов – Минюст

С 1 января 2020 года в Украине увеличился размер выплаты алиментов. Об этом 4 января в Facebook проинформировало Министерство юстиции.

В ведомстве пояснили, что это связанно с увеличением размера прожиточного минимума.

«Для детей до шести лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от шести до 18 лет — 2218 грн», – отметили пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

для детей до 6 лет – 889,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 1109 грн.

«Эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста. Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста», – добавили в Минюсте.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2020 року у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму збільшено розмір аліментів❗️Для… Posted by Міністерство юстиції України on Laupäev, 4. jaanuar 2020

30 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в 2019 году Министерство юстиции взыскало 6,5 млрд грн долгов по алиментам.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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