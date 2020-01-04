Сергей Безруков исполнил «белый танец» с 3-летней дочерью Марией

Популярный отечественный актёр театра и кино Сергей Безруков на странице в Instagram обнародовал трогательное видео с 3-летней дочерью Марией. Артист с малышкой на руках исполнил «белый танец», посвятив его поклонникам культового российского сериала «Бригада».

В подписи к ролику Сергей Безруков отметил, что время беззаботных новогодних каникул незаметно подошло к концу, и совсем скоро он снова отправится на гастроли, где будет скучать по супруге, режиссёру Анне Матисон, дочери Марии и годовалому сыну Степану. Сейчас же артист наслаждается счастливыми семейными моментами, что и показал своим подписчикам. В кадре Безруков с дочерью на фоне украшенной ёлки медленно танцует под приятную мелодию.

Также артист проанонсировал шоу, с которым приедет в Тольятти, Самару, Санкт-Петербург и другие города страны, пообещав фанатам драйвовое и энергичное выступление. Завершил публикацию Сергей Безруков поздравлением с грядущим Рождеством. Подписчики в комментариях с восхищением называют видео «милым и домашним», а звезду «Бригады» — самым заботливым и любящим отцом.

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