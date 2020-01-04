Порошенко с наворованными деньгами сбежал из Украины в арабскую страну

Экс-президент Украины, по данным журналистов, улетел в Катар. Из арабского государства он отправился на Сейшельские острова, где отдыхает от политики на элитной яхте.
Как пишет «ПолитНавигатор», Петр Порошенко был замечен на 60-метровом катере «KATINA». Об этом сообщил украинский юрист Андрей Портнов. По последним данным, корабль стоит у причала вблизи Сейшел под флагом Маршалловых островов.
Портнов отметил, что стоимость аренды такой яхты составляет порядка 350-380 тысяч долларов в неделю. Это равняется около 22,3 миллиона рублей в пересчете на российскую валюту. Юрист считает, что Петр Порошенко приобрел это судну на деньги, которые предназначались для украинской армии.
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