Москвичи принесли цветы к посольству Ирана

04.01.2020, 17:26, Новости дня

Проживающие в Москве иранцы и солидарные с народом республики россияне несут цветы к зданию посольства Ирана на Покровском бульваре в память об убитом генерале Касеме Сулеймани.

В окне посольства стоит фотография Сулеймани в окружении красных и белых роз и свечей. Под портретом – десятки красных гвоздик. Над зданием диппредставительства приспущен флаг.

Как передает ТАСС, к посольству в основном приходят иранские студенты и представители иранских СМИ, есть также россияне, выражающие солидарность с народом Ирана.

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны. В иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, являющейся местом паломничества мусульман-шиитов, подняли так называемый флаг мести.

МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном. 



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