Москвичи принесли цветы к посольству Ирана

Проживающие в Москве иранцы и солидарные с народом республики россияне несут цветы к зданию посольства Ирана на Покровском бульваре в память об убитом генерале Касеме Сулеймани.
В окне посольства стоит фотография Сулеймани в окружении красных и белых роз и свечей. Под портретом – десятки красных гвоздик. Над зданием диппредставительства приспущен флаг.
Как передает ТАСС, к посольству в основном приходят иранские студенты и представители иранских СМИ, есть также россияне, выражающие солидарность с народом Ирана.
3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны. В иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, являющейся местом паломничества мусульман-шиитов, подняли так называемый флаг мести.
МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.
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Последнее: Соединенные Штаты, убив генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, встали на новый и опасный для Ближнего Востока путь, сообщил президент Ирана Хасан Роухани. «К сожалению, американцы встали на новый путь, который может быть для региона весьма опасным, поэтому в текущих условиях необходимы более тесные консультация и координация дружественных стран», – сказал Роухани на встрече […]
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