Мнение: Переименование Голландии, рост ВВП стран Европы и конец дешёвого интернет-импорта

1. Очень важно, чтобы у городов, улиц и так далее были хорошие названия. Название – это бренд, который приносит деньги (или не приносит, если оно неудачное). Название – это узнаваемость, но что ещё важнее – это репутация. В Нидерландах, которые у нас принято считать первой капиталистической страной в мире, это хорошо понимают и не боятся менять и корректировать свои самые важные бренды:

https://lenta.ru/news/2020/01/02/holland/

Название «Голландия» официально перестало существовать в качестве обозначения Нидерландов. Об этом сообщает местная радиостанция NOS.

С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия». Частные компании, посольства, министерства, школы и университеты будут использовать только официальное название для изменения имиджа страны. Реформа обошлась государству в 200 тысяч евро.

О том, что Нидерланды отказались называть себя Голландией, сообщалось в октябре прошлого года. Власти посчитали, что Голландия ассоциируется у иностранных туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей (городской район, в котором процветает секс-индустрия — прим. «Ленты.ру»). Было предложено активно использовать в 2020 году название «Нидерланды» во время Олимпиады в Токио и на «Евровидении-2020».

Пример Голландии, простите, Нидерландов – это борьба за репутацию и против негативных ассоциаций. Такой подход может быть вполне оправдан, но может и обернуться неприятными последствиями, если применять его слишком массово и бездумно, и особенно, если руководствоваться при этом дурно понятыми политическими целями.

Возвращаясь к России, предназначение топонимических названий вовсе не в том, чтобы служить средствами пропаганды или памятниками идеологиям прошлого. Имена городов, центральных улиц и прочих важных объектов в идеале должны быть сравнительно уникальными, благозвучными и связанными с историей места, чтобы легко запоминаться и привлекать туристов.

Как правило, исторические названия лучше отвечают этим критериям, чем сделанные в советскую эпоху переименования. И неважно, переименовали ли улицу в честь какого-нибудь большевика, или, скажем, в честь Пушкина, Тургенева или Гагарина. Если старое название менее банально и лучше связано с историей улицы, то оно, как правило, и будет наилучшим брендом. Новым же именам – место на новых улицах.

2. Читатели в комментариях неустанно продолжают напоминать про сравнительно низкие темпы экономического роста России в предыдущее десятилетие. Однако если мы посмотрим, насколько сильно выросла экономика других европейских стран за тот же период, то выясним, что в Европе мы находимся на уровне крепких середняков. Вот карта, которая это демонстрирует:

https://zen.yandex.ru/media/statistica/byl-li-realnyi-rost-ekonomiki-v-evrope-v-poslednee-desiatiletie-5e08cf72e6cb9b00adbcf90c

Средний показатель роста в странах Европы за десять лет составил 16%, а экономика России выросла на 18%, несмотря на санкции и прочие палки в колёса, которые нам ставили в том числе и некоторые европейские государства.

Существенно более высокий рост мы наблюдаем лишь примерно в десятке стран: в развивающейся Турции с её быстро растущим населением; в нефтяном Казахстане; в бедных и догоняющих с низкого старта Грузии, Армении и Молдавии; в накачанной деньгами американских корпораций Ирландии; в пока ещё получающих помощь Евросоюза Польше, Чехии, Эстонии и Литве.

3. В эпоху «Амазона» и «Алибабы» модель многих бизнесов строится на простой закупке товаров через интернет и последующей их перепродаже. В ближайшие пару лет, однако, мелким предпринимателям станет значительно сложнее работать по этой схеме:

https://lenta.ru/news/2020/01/01/tariff/

Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц. Такое решение было принято Евразийской экономической комиссией.

В 2019 году порог беспошлинного ввоза равнялся 500 евро и 31 килограмму товаров в месяц.

Теперь показатель снижен до 200 евро за каждую посылку, попадающую в Россию. Покупки дороже этой суммы будут облагаться пошлинами в размере 30 процентов от суммы превышения.

Таможенный сбор, который взимается дополнительно с каждой посылки дороже нормы, увеличен с 250 до 500 рублей.

С 1 июля порог предлагается снизить до 100 евро за каждое международное отправление, с 2021 года — до 50 евро и с 2022-го — до 20.

При этом в 2021 году произойдет снижение размера пошлины с нынешних 30 до 15 процентов от суммы превышения над порогом беспошлинного ввоза.

Ввода аналогичных ограничений стоит ожидать и в Соединённых Штатах. Не случайно президент Трамп, с одной стороны, ведёт торговое противостояние с Китаем, а с другой — находится в конфликте с крупнейшим интернет-ритейлером, корпорацией Amazon, которая уже успела уничтожить множество традиционных офлайновых магазинов.

Источник: Место для дискуссий

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