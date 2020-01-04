Subaru в США отзывает около 250 тысяч автомобилей

Представитель японского автопрома компания Subaru объявила об отзыве около 250 тысяч своих автомобилей на территории США. Причиной подобного решения производителя стала возможная неисправность PCV (клапан принудительной вентиляции картера).

Под отзыв попали модели Ascent, Impreza, Forester и Crosstrek от Subaru. Вследствие вероятной неисправности PCV в камеру сгорания может просачиваться масло, а это чревато снижением мощности транспортного средства. Кроме того, в агрегат могут попасть отделившиеся от неисправного клапана части.

Отозванные автомобили в сервисных центрах Subaru пройдут диагностику. В случае необходимости специалисты произведут бесплатную замену проблемного PCV и устранят сопутствующие неисправности. Сообщается, что не исключается полная замена двигателя за счёт производителя.

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